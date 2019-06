Festival Imago, desde hoy en La Habana

Dedicado a los 30 años de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes (FAMCA), y a los 60 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) desde hoy y hasta el domingo se desarrollará el Festival Imago.

El decano Liván Magdaleno Cruzata anunció que en esta edición concursan 56 obras producidas por alumnos de la FAMCA, sus filiales en Holguín y Camagüey, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y el Instituto Superior de Diseño.

El Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate y la sala Terence Piard de la Muestra de Cine Joven ICAIC- son otras sedes del festival Imago.

Habrá conferencias, tributos a la memoria de sus profesores: Vicente González Castro y Nicolás Dorr; y un encuentro con el checo Varhan Orchestrovi Bauer, autor de bandas sonoras para el cine.

