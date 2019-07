Festival Exuberarte celebrará cumpleaños de Santa Clara

Villa Clara, Cuba. – Afanado en promover una moda cubana autóctona con productos creados desde el territorio nacional, el Festival de la Moda Exuberarte vuelve a Santa Clara del 12 al 15 de este mes.

Auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la cita deviene momento propicio para asistir a pasarelas, conversatorios, talleres y clases especializadas en el mundo del vestir, puntos de vista que se apegan al clima tropical y su influencia en la moda de esta región del Caribe.

Una de las peculiaridades de Exuberarte recae en mostrar grupos de textiles cuyos diseños se basan en el entintado manual de las ropas, con exponentes, como el Proyecto Manos y el creador Oscar de la Portilla.

Además incluye una feria comercial donde están a la venta las novedades de los diseñadores participantes, accesibles en el Parque Vidal desde el propio viernes 12.

