Festival de Teatro …. más allá del escenario

La Habana, Cuba. – Además de su programación en salas, parques y plazas, el Festival de Teatro de La Habana aporta la presentación de libros publicados por ediciones Alarcos, Vigía y Matanzas.

En la sala Abelardo Estorino se presentarán este lunes los títulos Teatralidades Expandidas de Rubén Ortiz; Arquímides Pous, una vida para el teatro de Enrique Río Prado; Viaje a la crítica de Rine Leal; A un nuevo vérnáculo, nuevas risas de José Manuel Villabella y El macho y el guanajo de José Soler Puig.

El martes le corresponderá a los volúmenes Diez millones de Carlos Celdrán; Ágora. Escenas de Argos Teatro de Omar Valiño; Zona de Atilio Caballero; Áyax y Casandra de Reinaldo Montero y Documental de amenazas de Agnieska Hernández.

Otras publicaciones tendrán su espacio en el festival, entre ellas Aprender a nadar de Sasha Marianna Salzmann; Teatro Incompleto de Roberto Espina y Boán, La danza de Alejandro Aguilar.

