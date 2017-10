Festival de Teatro en La Habana

La Habana, Cuba.- La prestigiosa compañía de teatro Noruega Jo Stromgren Kompani con motivo del Festival de Teatro de la Habana, estará presentándose en la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, este viernes 20 y mañana sábado a las siete de la tarde.

La agrupación presenta anualmente de 100 a 200 espectáculos en aproximadamente 20 países, y hasta la fecha ha producido 28 actuaciones teatrales, un largo y un cortometraje.

Asimismo, en saludo al Dia de la Cultura Nacional, después de un mes de descanso, vuelve a escena este fin de semana la compañia de marionetas de Cuba Hilos Magicos en su sede el Teatro la Edad de Oro, hoy viernes la función se realizará a las dos y media de la tarde, y el sábado y el domingo, a las cinco de la tarde.

Hilos Magicos presentará un espectaculo infantil musical titulado: Fiesta de marionetas, con mucha música cubana, marionetas y artistas invitados.

