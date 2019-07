Festival de Gibara promete un mar de artes

Gibara, Cuba. – Realizadores audiovisuales de más de una veintena de países, promotores y creadores de todas las manifestaciones artísticas arriban a Gibara esta semana para otra cita del Festival Internacional del Cine, en la Villa Blanca holguinera.

Tras el desfile de bienvenida, la sala Jibá acoge la ceremonia inaugural en la noche de hoy con la entrega de los premios Lucía de honor a los cubanos Daysi Granados y Fernando Pérez, y al boricua Benicio del Toro.

El primer concierto en la Plaza Da Silva a cargo del maestro José María Vitier, con Kelvis Ochoa y David Torrens, rinde homenaje a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, fundadores del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y el Movimiento de la Nueva Trova.

En los 60 años del ICAIC, su Festival de Gibara acoge más de medio centenar de filmes en competencia, en tanto augura un mar de artes.

