Festival de Cine Europeo mostrará filmes de 18 países

El IV Festival de Cine Europeo en Cuba exhibirá, del 13 al 23 de junio en La Habana, 22 obras fílmicas de 18 países del Viejo Continente, anunciaron organizadores del evento.

El programador de la Cinemateca de Cuba, Antonio Mazón, comentó en conferencia de prensa la presentación de 17 largometrajes de ficción, 3 documentales, un animado, y un híbrido entre estos dos últimos.

La mayoría de las obras son de estreno en Cuba, y podrán ser apreciadas en el cine 23 y 12, el Multicine Infanta, y el Centro para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa.

Entre los títulos en programación aparecen obras reconocidas en eventos internacionales como Toni Erdmann, de Maren Ade, que obtuvo seis premios del cine alemán, y fue nominada en la categoría de mejor largometraje de habla no inglesa a los premios Oscar.

