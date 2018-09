Festival de Cine de La Habana, muy buena vista

A pesar de su adultez, el Festival de Cine de La Habana persiste en demostrar la agudeza de su visión artística y por eso su campaña de comunicación defiende el slogan 20-20 a los 40.

En la Casa del Festival se presentó el diseño del cartel, el spot oficial y otros soportes promocionales de un evento que sigue siendo fiel a sus postulados fundadores, de priorizar la visibilidad del cine producido en nuestra región.

La campaña es obra del grupo creativo nocturnal que integran los diseñadores Raúl Valdés Raupa, Nelson Ponce, Michele Miyares, Edel Rodríguez Mola y Giselle Monzón, y la imagen central ilustra unos espejuelos cuya armadura se quiebra, pues resultan innecesarios.

El Festival -en su edición 40- estará dedicado a Tomás Gutiérrez Alea en el aniversario 90 de su natalicio, quien legó la antológica Memorias del subdesarrollo hace 50 años.

