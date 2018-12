Festival de Cine de La Habana; el Arte y su diversidad

La Habana, Cuba. – Sobre la lucha por la igualdad de género; la violencia a que son sometidas las mujeres en el hogar y la irrupción social de sectores antes marginados hablaron las periodistas Faride Zerán, de Chile, y Alicia Gómez Montano, de España, en un encuentro con participantes en el Festival de Cine de La Habana.

Las también profesoras universitarias alertaron acerca de los peligros de posibles rebeliones del peor patriarcado para hacer retroceder el movimiento de igualdad entre hombres y mujeres y afirmaron que el siglo XXI no puede sostenerse en medio de inequidades.

Como parte del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, dialogaron con la prensa realizadores y actores de los filmes: Tarde para morir joven, Pájaros de verano, Niña errante, Rutas en febrero, Miriam miente, Los silencios y La camarista.

Todos se pronunciaron a favor de un cine diverso en cuanto a géneros, razas y sensibilidades.

Para presentar el documental Contra todo pronóstico, Cuba en África, vino al Festival de Cine el creador y productor ejecutivo de este proyecto que aún está en marcha, Negash Abdurahman, de origen etíope y residente en Estados Unidos.

Negash ya tiene más de cien horas de filmación y su propósito es dar a conocer, sobre todo a los estadounidenses, el papel de Cuba en la eliminacion del apartheid y la independencia de Namibia, y la entrega sin interés de los cubanos, militares y civiles, que cumplieron misiones en África.

El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano brindó información sobre el canal de video VIMEO, que permite ver cortos gratis; subir hasta 500 megas semanales, también sin costo, y desea mostrar más lo que es Cuba.

Hoy a las 08:00 de la noche, en el cine 23 y 12 se presenta el filme La camarista, del cual su directora, Lila Avilés, dijo que es un poema de México.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.