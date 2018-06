Festejo guantanamero subirá la parada con el Changüí más largo

Ajetreado programa musical desplegará el IX Festival del Changüí Elio Revé Matos, con actuaciones e intercambios en diversos escenarios de Guantánamo, y la arrancada del Changüí más Largo, descarga que aspira a romper su récord de 30 horas de música ininterrumpida.

La sui géneris interpretación colectiva del ancestral género músico-danzario, abrirá esta tarde a las 6, y la veintena de conjuntos involucrados se proponen no cesar hasta primeras horas de la madrugada del jueves.

Como de costumbre, la mayoría de los grupos que intervendrán, entre ellos el Changüí Guantánamo y El Guajiro y su Changüí, son cultores puros de la antiquísima pero vital expresión nacida en las serranías orientales.

A diferencia de anteriores años, la prolongada descarga se materializará en la intercepción de las calles Serafín Sánchez y Narciso López, en la populosa barriada de la Loma del Chivo.

