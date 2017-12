Festejan en Cuba jerarquía cultural del punto guajiro

La Habana, Cuba.- En el Patio de los Poetas del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, en el barrio habanero de El Vedado, se festejará mañana la declaratoria del Punto Cubano o Guajiro como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Su director, el repentista Luis Paz “Papillo”, declaró que ese género es expresión fundacional de la cultura cubana, una tradición viva, y en todo el país se realizan peñas y guateques para celebrar el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Kenelma Carvajal, viceministra de Cultura; y Diango González, al frente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, llamaron a aunar fuerzas para una mayor promoción de la música campesina.

Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, dijo que el compromiso está en avivar permanentemente la vitalidad del punto cubano.



