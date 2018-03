Fernando Pérez y otra de sus provocaciones desde el cine

La Habana, Cuba.- El genial cineasta cubano Fernando Pérez está listo para presentar su más reciente largometraje de ficción, Insumisas, cuyo guión y dirección comparte con la realizadora suiza Laura Cazador, a partir de sucesos reales.

El tema forma parte de la historia de Cuba pero tiene resonancia contemporánea y creo que hubiera podido ocurrir igual en cualquier otro lugar , opinó el Premio Nacional de Cine 2007.

La cinta se adentra en la vida de una mujer suiza que llegó a la oriental ciudad cubana de Baracoa, a principios del siglo XIX, vestida de hombre, y bajo el nombre de Enrique Faber ejerció con éxito la medicina, e incluso llegó a casarse con una joven local.

De acuerdo con Pérez, la transgresión de género forma parte de la historia pero trataron de representarla como una mujer que trascendió disímiles limitaciones: sociales, morales, de todo tipo, una persona adelantada a su época.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.