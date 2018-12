Feria Internacional de Artesanía entrega premios

La XXII Feria Internacional de Artesanía Fiart 2018 premia hoy a los expositores más reconocidos del certamen, dedicado este año a los reconocidos creadores cubanos Lesbia Vent Dumois y Raúl Santos.

La feria está inscrita en la jornada cultural en saludo al aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana y bajo el lema Arte, Utilidad y Oficio.

En la misma participan artistas cubanos y otros procedentes de 19 países como Argentina, Colombia, España, India y Perú, este último el más representado con 35 stands, según los organizadores.

La isla caribeña está representada en 220 stands de creadores con entidades culturales nacionales como la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) y Casa de las Américas; asimismo, Fiart dedica su espacio a la provincia de Villa Clara, al mueble artesanal y a México como país invitado.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.