Feria del Libro la próxima semana en Bayamo

La XXVIII Feria Internacional del Libro en su capítulo correspondiente a Granma, será del 7 al 10 Marzo, y tendrá como recinto principal a la Plaza de la Revolución de Bayamo, anunciaron organizadores de esa cita durante conferencia de prensa.

Entre los invitados figura la historiadora de Santiago de Cuba, Doctora Olga Portuondo Zúñiga, que inaugura el programa académico de la cita en la Casa de la Nacionalidad Cubana, con la conferencia Céspedes en la forja de la nación.

Además, estarán en la Fiesta del Libro en Bayamo, Reynaldo García Blanco, Premio Casa de las Américas, José Luis Serrano, Premio Nicolás Guillén, y Félix Sánchez, Premio Alejo Carpentier, y presentarán sus libros.

La gala inaugural de la Feria del Libro en Bayamo, está prevista en la noche del 6 de Marzo en la Plaza de la Revolución de esa ciudad, donde habrá 7 puntos de ventas.

