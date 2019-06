Feria de Artesanía dedicada a los padres en toda Cuba

La Habana, Cuba. – Por iniciativa del Fondo Cubano de Bienes Culturales, este mes se realizará la primera Feria Nacional Arte para Papá, dedicada a La Habana en su aniversario 500 y que llegará a todas las provincias, en fechas adecuadas a las condiciones de cada territorio.

Directivos de esa empresa cultural anunciaron que en la capital cubana la sede será PABEXPO del 7 al 15, con propuestas dirigidas especialmente a la población masculina a propósito del Día de los Padres, aunque habrá opciones para todos.

La expo-venta de artículos de diversas manifestaciones artesanales será acompañada en todo el país por presentaciones musicales y danzarias, conversatorios y desfiles de modas.

En Santiago de Cuba -donde se originó la feria artesanal dedicada a los padres- será la clausura de esta edición de carácter nacional, con la actuación de Fátima Patterson y el Estudio Teatral Macubá.

