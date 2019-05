Feliz apertura de Peña mexicana en La Giraldilla

Una feliz apertura tuvo la Peña mexicana en La Giraldilla, centro recreativo de La Habana, tanto desde el punto de vista de la variedad y calidad del espectáculo, como de la cogida del público y apropiadas condiciones de la sede.

Jóvenes intérpretes de la Academia de Canto Mariana de Gonitch cultivadores de la música del país azteca y ganadores de premios en concursos y otros reconocimientos hicieron gala de sus facultades vocales.

Durante casi 3 horas interpretaron un variado repertorio de rancheras, corridos, guapangos y boleros como México lindo, El rey, La malagueña, Si nos dejan, Amorcito corazón, Luz de luna y Cielito lindo.

Todo esto se complementa con el ambiente favorable del complejo recreativo La Giraldilla, en calle G entre Carlos III y Zapata, en El Vedado, que cuenta con amplios ranchones con variados servicios gastronómicos, parque infantil y jardín botánico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.