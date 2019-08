Felicita Díaz-Canel a poetisa por su cumpleaños

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a la poetisa y escritora imprescindible en la literatura contemporánea de la Isla, Nancy Morejón, por su cumpleaños 75.

Díaz-Canel acompañó su mensaje en la red social Twitter con un post del titular de la Sociedad Cultural José Martí y director de la Oficina del Programa Martiano, Abel Prieto, en el cual califica a Morejón como una de las más relevantes figuras de la poesía cubana.

La también ensayista, periodista, crítica literaria y teatral, y traductora ha alcanzado un inestimable prestigio consagrándose al estudio de la obra de Nicolás Guillén y de la literatura del Caribe.

Entre los reconocimientos por la labor de Nancy Morejón destacan las insignias de Oficial de la Orden al Mérito de la República de Francia, la réplica del Machete de Máximo Gómez y la distinción Maestro de Juventudes que otorga la Asociación Hermanos Saíz.

