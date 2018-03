Falleció el músico cubano Eduardo Ramos

La Habana, Cuba.- El compositor, arreglista e instrumentista Eduardo Ramos, falleció en La Habana víctima de una penosa enfermedad, anunció el Instituto Cubano de la Música en un comunicado.

Eduardo Ramos será cremado el 19 de marzo en horas de la mañana, por decisión expresa de la familia, y sus restos sepultados en la necrópolis de Colón de La Habana.

Como músico desarrolló una intensa carrera, marcada sobre todo por su trabajo con el Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en el cual trabajó con grandes como el maestro Leo Brouwer y los trovadores Sara González y Silvio Rodríguez.

También destaca en su trayectoria, su etapa como director musical del grupo de Pablo Milanés, en el que, además, se desempeñó como bajista y arreglista; pero quizás la faceta más importante de Ramos sea la de compositor muy influenciada por el Movimiento de la Nueva Trova.

