Falleció la destacada periodista e investigadora cubana Isabel Moya

La Habana, Cuba.- Este domingo, falleció en La Habana, la destacada periodista, investigadora y profesora Isabel Moya Richard, quien en el momento de su deceso fungía como directora de la Editorial de la Mujer y la revista Mujeres, de la FMC.

Su contribución a la ciencia de la comunicación, desde la investigación y la docencia, y su ejercicio del Periodismo, la llevaron a liderar una editorial, a la vez que su coraje le dio estatura especial por la capacidad de crecerse sobre sí misma.

Obtuvo el Premio a la Dignidad otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba en 2016, y el Premio Nacional de Periodismo José Martí, por la obra de la vida, en2017.

Entre los libros escritos por Isabel Moya figuran: Sin contraseña, Género y trasgresión mediática, El sexo de los ángeles, Una mirada de género a los medios de comunicación, y Del azogue y los espejos.

