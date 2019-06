Fábrica de Arte Cubano abierta a los talleres de verano

La Habana, Cuba. – El 8 de julio la Fábrica de Arte Cubano -La Habana- iniciará sus talleres creativos de verano, cursos gratuitos para aproximadamente 600 niños y adolescentes, informó ese centro cultural multidisciplinario de marcado enfoque social y comunitario.

Para esta quinta edición, sus organizadores han preparado 23 talleres con temas relacionados con la arquitectura, el diseño gráfico, la fotografía, la cultura y el cine, y se retoman los cursos de danza, ballet clásico, teatro, moda y artes plásticas.

Especialistas de las áreas creativas de la Fábrica de Arte Cubano y colaboradores de esa institución actuarán como guías de dichos encuentros, concebidos para el útil y enriquecedor aprovechamiento del tiempo libre.

En dichos talleres de verano podrán inscribirse niños y adolescentes -desde los 5 hasta los 17 años- y las matrículas comenzarán el 28 de junio.

