Exponen discos de vinilo en Santiago de Cuba

Por quien merece amor, es la exposición que exhibe en Santiago de Cuba el Museo de la Música, con discos de vinilo del trovador Silvio Rodríguez, comprometido con la Revolución, la cual festejará sus 60 años.

Unos 13 fonogramas, pertenecientes a la colección privada del Premio Nacional de Arquitectura y Conservador de la Ciudad, Omar López, se muestran en el inmueble de la Avenida de Manduley, donde a la par se escuchan canciones emblemáticas del juglar.

Unicornio, Días y flores, Al final de este viaje, Rabo de nube, Mujeres, Tríptico, y la trilogía basada en las presentaciones en Chile junto a Chucho Valdés, el grupo Irakere y la chilena Isabel Parra, figuran en esta selección que recorre melodías entrañables para varias generaciones.

Muchos santiagueros evocan también con esas piezas la presentación de Silvio en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, en octubre del 2011.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.