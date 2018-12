Expo de artista italiano muestra patrimonio arquitectónico de Cuba

La exposición fotográfica Otra Mirada, del artista italiano Maurizio Nadal, que se exhibe hasta finales de diciembre en la ciudad de Camagüey, es expresión del tesoro arquitectónico de Cuba.

La muestra se encuentra en la Galería Taller Larios, ubicada en el centro histórico de esa urbe, y está conformada por 15 instantáneas que, con el apoyo de las nuevas tecnologías, logra visualizar parte de la arquitectura de la isla.

Según indicó el curador de la expo, Juan Carlos Mejías, se trata de una presentación genuina que logra un toque personal al presentar fotografías de diferentes ciudades cubanas.

En declaraciones al sitio digital de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Nadal manifestó su agradecimiento a Camagüey y al pueblo de Cuba, y dijo que esta fue su mejor manera de resaltar el protagonismo del patrimonio de la mayor de las Antillas.

