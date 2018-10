Exitosas presentaciones de Acosta Danza en Londres

Con gran éxito de público y el reconocimiento de la crítica especializada, la compañía Acosta Danza, fundada y dirigida por el Primer Bailarín Carlos Acosta, se presentó en el Royal Albert Hall de Londres, informó Lester Vila, director de prensa del colectivo artístico.

Los principales medios de prensa británicos no tardaron en publicar sus opiniones sobre las actuaciones de la empresa artística cubana que celebró en el Reino Unido los 30 años en la danza de su director.

En el diario The Guardian, la periodista Lyndsey Winship comentó que las agradables veladas ofrecidas por la compañía, más que el resumen, fueron el siguiente paso para un artista que tiene mucho más que decir y hacer.

En el sitio digital Express, Stefan Kyriazis expuso que los jóvenes de Acosta Danza sobresalen por un inteligente trabajo en grupo, y destacó que Carlos Acosta es uno de los grandes de todos los tiempos.

