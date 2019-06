Exitosa presentación del Ballet Nacional en Eslovaquia

El Ballet Nacional de Cuba celebra las congratulaciones y halagos recibidos luego de su participación en el recién finalizado Festival Internacional de Danza Chorea 2019.

La actuación estuvo a cargo de los bailarines Claudia García y Luis Ariam Arencibia, quienes aparecieron en los diferentes canales de televisión y periódicos de Eslovaquia tras su presentación.

La obra Vestida de nit, con coreografía de María Rovira y música de Silvia Pérez Cruz, ambas españolas, fue la carta de presentación de García y Arencibia en la magna cita.

En esta edición del festival, participaron bailarines de prestigiosas compañías como Lviv National Opera, de Ucrania; Bangkok City Ballet, de Tailandia; Estonian National Theatre, de Estonia; y Narodni Divadlo Brn, de la República Checa.

