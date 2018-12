Éxito rotundo de Ivette Cepeda en Guantánamo

Los guantanameros se dieron cita en el Teatro Guaso para disfrutar y ovacionar a la excepcional cantante cubana Ivette Cepeda, y darle calurosa bienvenida en su primera vez en esa ciudad.

La Cepeda, una de las voces femeninas más intensas y apreciadas de la contemporaneidad en la Isla, llegó invitada por el Sectorial Provincial de Cultura para la Fiesta a la Guantanamera, jolgorio en el cual ella es, sin dudas, la presencia musical más esperada.

El público se alzó de las butacas para premiar con aplausos la calidad interpretativa de la artista, quien regaló, además de exquisitas piezas habituales, un tema de estreno, que dijo tenía reservado para su natal Sancti Spíritus pero lo adelantó al calor de la emoción de ese primer encuentro con Guantánamo.

Ivette Cepeda estará hoy en el Centro Cultural Cine Huambo, que promete repetir el éxito del público, y el martes en el Museo Provincial.

