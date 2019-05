Estrecha Ballet Nacional vínculos con Estados Unidos

La subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, se muestra muy satisfecha por los encuentros sostenidos con representantes de prestigiosas compañías danzarias de Estados Unidos.

Según declaró, junto a varias agrupaciones norteamericanas de ballet, la alineación cubana prepara una gran gala para rendir homenaje el año próximo en La Habana a la fundadora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso en su centenario.

Valdés tuvo encuentros con el director artístico del American Ballet Theatre, Kevin McKenzie, y la directora ejecutiva de esa compañía, Kara Medoff Barnet; grupos estadounidenses con los cuales se prevén colaboraciones.

Viengsay Valdés, reconocida como una de las figuras cimeras del ballet cubano en la actualidad, ha sido artista invitada del Ballet de Washington, de Estados Unidos; el Ballet Concierto, de Puerto Rico; el Bolshoi y el Mariinski, de Rusia, entre otros.

