El estadounidense Charles Fox actuará en Cuba

El cantante estadounidense Charles Fox, uno de los más prolíficos e importantes compositores del mundo, ofrecerá un concierto con el título Havana Dreams el sábado 30 de junio, a las 8 y 30 de la noche, y el domingo 1ro de julio, a las 5 de la tarde, en la sala García Lorca, del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

El creador de la música de más de 100 películas y de innumerables canciones que han sido hits en diferentes épocas, invitó a la diva Omara Portuondo, quien interpretará Killing me Softly, junto al joven Cristian Alejandro.

Importantes músicos cubanos como el trompetista Juan Kemell y el violinista Rafael Lay, director de la orquesta Aragón, integrarán la banda en el concierto del estadounidense Charles Fox.

Este será el primero de una serie de espectáculos que realizará en varias ciudades del mundo para festejar su aniversario 55 de vida artí­stica.

