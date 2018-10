España y su cultura en La Habana

El aclamado actor y dramaturgo español, Rafael Álvarez, más conocido por el sobrenombre de El Brujo, presentará hoy, a las 8 y 30 de la noche, en el teatro Hubert de Blanck, El Lazarillo, un monólogo que estrenó hace más de 25 años y con el cual inició su camino en ese género.

Como parte de la Semana de España, el próximo sábado, también a las 8 y 30 y en la misma capitalina sala teatral, El Brujo, presentará Autobiografía de un yogui.

Tras más de 40 años sobre las tablas, el actor y dramaturgo español Rafael Álvarez ha recibido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Ícaro y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, máximo galardón que concede el Ministerio de Cultura de España.

Sus actuaciones hoy y el sábado en el Hubert de Blanck cuentan con la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España y del Consejo Nacional de la Artes Escénicas de Cuba.

