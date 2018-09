A escena Danza Contemporánea de Cuba

Con el estreno de Los amores de Venus y Marte, Danza Contemporánea de Cuba regresará a la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso para presentar, del 28 de septiembre al 14 de octubre, una temporada dedicada a celebrar los 59 años de su fundación.

Miguel Iglesias, director de la compañía, informó que la obra, basada en la mitología romana y coreografiada por la británica Lea Anderson, forma parte de un proyecto de colaboración con el British Council, titulado Islas Creativas.

El Premio Nacional de Danza explicó que el programa incluirá, en cada una de las tres semanas de presentación, algunas de las piezas de más reciente estreno de la compañía.

Consagración, de los coreógrafos galos Christopher Béranger y Jonathan Pranlas-Descours, presentada en mayo en el contexto del Mes de la Cultura Francesa en Cuba, acompañará a Los amores de Venus y Marte en su premier.



