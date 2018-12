Entregarán reconocimiento a soneros cubanos

Destacados músicos cubanos serán acreedores de un reconocimiento especial que le otorgará el gobierno del municipio de Centro Habana por su participación en el documental cubano venezolano Retomando el Son.

El productor, Luis Llamo Castillo, informó que el agasajo es también por la obra de toda la vida y se realizará el próximo día 19 de diciembre a las 5:00pm en los jardines de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Agregó, que entre los homenajeados se encuentran Baloy, el Indio, el Grupo Yumuri y sus Hermanos y Adalberto Álvarez, entre otras grandes estrellas de la música tradicional cubana.

Luis Llamo destacó que la entrega del reconocimiento especial a un grupo de artistas que participaron en el documental Retomando el Son, es parte de las actividades por el Aniversario 500 de la Fundación de La Villa de San Cristóbal de La Habana.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.