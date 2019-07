Entregan premios de festival dedicado al videoclip cubano

Guantánamo, Cuba. – Este jueves se entregaron los lauros del 6to. Festival Moviendo, el certamen de videoclips más joven de Cuba, que se consolida como espacio de promoción, y el mayor espectáculo del audiovisual en Guantánamo.

Especialistas locales e invitados, entre ellos, el realizador Yeandro Tamayo, quien presidió el jurado, reconocieron calidad de las obras y abogaron por potenciar el programa de actividades para mayor participación y alcance.

La gala de premiaciones tuvo al clip ganador Azucenas, interpretado por Annalie López, de los locales Pedro Gutiérrez y Alejandro Lloga, Premio al Mejor Video y galardones de fotografía, creación musical, balada-pop-canción, video guantanamero y las votaciones del público para El que vale soy yo, de Saúl Fernández.

Este festival joven surgió para premiar videos locales y luego expandió sus bases a la que respondieron directores de varias provincias del país.

