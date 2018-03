Entregan Premio Nacional de Cine a Miriam Talavera

La Habana, Cuba.- La editora Miriam Talavera Fernández recibió el Premio Nacional de Cine 2018, en reconocimiento a más de medio siglo dedicado al séptimo arte cubano.

Luego de recibir el diploma, la cineasta agradeció el galardón que le ha hecho sentir el afecto de tantas personas y la evocación de muchos compañeros, en especial del director de fotografía Antonio Ruiz, quien la motivó a ser editora.

El cineasta Manuel Pérez Paredes, quien presidió el jurado del Premio Nacional de Cine, al pronunciar las palabras de elogio destacó que Talavera Fernández sigue hoy activa y en plenitud de facultades creativas.

Asistieron a la ceremonia de premiación en el cine 23 y 12, Abel Acosta, viceministro de Cultura, y Roberto Smith, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, institución que este sábado arriba a sus 59 años.

