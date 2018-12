Entregan premio compartido de arte gráfico

El I Salón Nacional de Caricatura Sonría Compay otorgó el premio a Osvaldo Gutiérrez, fotógrafo y caricaturista de la Agencia Cubana de Noticias en Ciego de Ávila, por la tira Sin Título, compartido con la obra Escuchando a Van Gogh, de Andrés Batista.

Sonría Compay es auspiciado por el Consejo Provincial de Artes Plásticas y la galería Medium Milenio, en colaboración con la Casa Heredia y el Centro Cultural Francisco Prat Puig.

El jurado del certamen estuvo integrado por el artista plástico Reinaldo Pagán, el humorista Onelio Escalona, del dúo holguinero Caricare, y por la Presidenta del Consejo de las Artes Plásticas en el territorio santiaguero, Delbis Acosta.

En su primera edición, el salón Sonría Compay contó con más de 50 obras de 15 caricaturistas, de las cuales 35 están expuestas en el museo Casa Natal de José María Heredia en Santiago de Cuba.

