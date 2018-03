Entregan a Omara Portuondo doctorado Honoris Causa en artes (+Fotos)

La Habana, Cuba.- La reconocida intérprete cubana Omara Portuondo Peláez recibió, este miércoles, en el Aula Magna de la Universidad de las Artes (ISA), el título de Doctora Honoris Causa en Artes, por su aporte trascendental a la cultura cubana.

Conocida como la diva del Buena Vista Social Club, Omara recibió el certificado de manos del ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto Jiménez, y del rector del ISA, Alexis Seijo García.

Marta Bonet, musicóloga y presidenta del Instituto Cubano de la Música, leyó las palabras de elogio, escritas por el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, el cual caracterizó a la artista como irrepetible.

Sus dones, aseguró Barnet al referirse a Omara, añejados por una larga carrera, son el atributo que la distingue entre muchas cantantes que incursionaron en un repertorio de géneros tan variados como la canción romántica, el bolero y el son.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.