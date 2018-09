Entregan hoy los Premios Cubadisco 2018

La Habana, Cuba. – Con una gala la noche de este sábado en el teatro Astral, de la capital cubana, se entregarán los Premios Cubadisco a las más relevantes producciones fonográficas y audiovisuales, en una edición cuya alta calidad ha sido reconocida por los especialistas.

Un premio extraordinario se confirió a la cantautora Liuba María Hevia, por sus 35 años de vida artística y por su obra discográfica y autoral.

Entre los aspirantes a los premios Cubadisco figuran los albumes: Libre de pecado de Beatriz Márquez; Cantor del pueblo de Alexander Abreu y Habana D´Primera; A mi qué: Tributo a los clásicos cubanos del Septeto Santiaguero y Jose Alberto “El Canario” y De Cuba pal mundo entero de Adalberto Alvarez y su Son.

Este sábado en la noche en La Piragua se recordará el legado de Pacho Alonso, con la presentación de Pachito ALonso y sus Kini Kini, Christian y Rey, Manolito Simonet, José Luis Cortés “El Tosco” y Kelvis Ochoa.

