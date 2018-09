Entregan álbum de artistas rusos dedicado a Fidel

Un álbum con más de 300 imágenes de obras de arte de pintores y escultores rusos que reflejan imágenes de Fidel, de dirigentes de la Revolución y del pueblo cubano, fue entregado por Vladimir Anísimov, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Fernando González, presidente del ICAP, recibió en la sede de la institución a Anísimov, a quien agradeció el proyecto del libro, verdadera joya editorial titulada La Perla de las Antillas.

Pinturas, dibujos y esculturas de artistas rusos son recogidos en el volumen, que presenta, no solo retratos pictóricos y escultóricos de Fidel, sino dibujos hechos durante encuentros con el líder cubano y otros héroes de la Revolución.

Participaron en el encuentro el General de Brigada de la reserva, Arnaldo Tamayo, presidente de la Asociación de Amistad Cuba-Rusia y la esposa de Vladimir Anísimov, entre otros.

