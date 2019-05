Entre luces y mamparas en la Bienal de La Habana (+Fotos)

El artesano cubano, Francisco Javier Suárez, y el pintor, Manuel López Oliva, unen sus talentos con la muestra Entre luces y mamparas, la cual acoge la Galería Manos en La Habana.

La exposición incluye una selección de vitrales instalados en mamparas biseladas y lámparas piramidales los cuales reflejan la diversidad de colores, luces, expresividad, referentes de la religiosidad, entre otros aspectos.

Para López Oliva esa experiencia constituyó un reto ya que fue necesario adecuarse a una técnica nueva, caracterizada por el uso de instrumentos que se colocan a mitad de camino entre el pincel chino y el plumón.

Los vitrales de Suárez pueden encontrarse en espacios conmemorativos y en áreas para el disfrute o el hospedaje, en ellos trata de revelar el misterio de las oscuridades, establecer una comunicación necesaria con los demás y de experimentar con las técnicas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.