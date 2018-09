Enriquecen colección del Museo La Demajagua

Manzanillo, Cuba. – A 150 años del inicio de nuestras luchas libertarias, se hará un nuevo montaje en el Museo de La Demajagua, escenario de esa epopeya que lideró Carlos Manuel de Céspedes.

Durante las labores de ampliación y restauración se encontraron las tarjas que en 1926 colocaron los masones, primeros en dignificar ese histórico lugar, así como restos de cadenas y otros medios del otrora ingenio La Demajagua, precisó José Antonio Matilla.

El director de la oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Manzanillo, dijo que el Museo de La Demajagua, va a ser muy rico, pues estaba muy limitado de piezas, y ahora se vincula a la ciencia y la técnica con la digitalización.

En ese lugar se conserva la histórica campana que continúa llamando al combate a los cubanos, así como una gran rueda dentada del otrora ingenio atravesada por las raíces de un vetusto Jagüey.

