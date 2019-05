Enfoques sobre luces y sombras de La Habana

A reflexionar sobre La Habana a 500 años de su definitivo asentamiento, se dedicará el XVIII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales, que sesionará en su centro histórico del 14 al 17.

La arquitecta Patricia Rodríguez Alomá, presidenta del comité organizador del evento, anunció que su dinámica permitirá una amplia mirada a partir de diversas disciplinas, desde la historia, la sociología y la arquitectura hasta la economía y el turismo.

Calificó de muy importante el relanzamiento -con nuevos enfoques- del llamado Acuerdo de La Habana, un documento de valor internacional aprobado hace 7 años.

Expertos de una decena de países -entre ellos México, España y Francia-, participarán en el encuentro, cuyo preámbulo será una reunión de la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba.

