Energía creadora

Por: Saturnino Rodríguez

La Habana, Cuba.- Durante la 30 Reunión de la UNESCO, en 1999, fue escogido el 21 de Marzo como Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de reflexionar sobre el poder del lenguaje poético, y el florecimiento de las capacidades creadoras.

Cada año en importantes capitales del mundo, como París, Ámsterdam, Berlín o Bogotá, se efectúan eventos multitudinarios con lecturas de versos para celebrar esa percepción de la vida.

Cuba festeja la ocasión con recitales poéticos, lanzamientos de libros, premiación de concursos, y sobre todo con el protagonismo de los jóvenes poetas.

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, ha manifestado que la poesía es una de las expresiones más puras de la libertad del lenguaje, y encarna la energía creativa de la cultura en su facultad de renovarse sin cesar.

