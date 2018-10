A propósito del Aniversario 150 del inicio de las Guerras de Independencia comienza en Pinar del Río, el encuentro de escritores de Literatura Histórico-Social correspondiente a la región occidental del país.

Las sesiones tienen como escenario a la Escuela Provincial del Partido Abel Santamaría y en su apertura cuenta con la ponencia titulada: Reflexionando sobre la Revolución y el Socialismo en Cuba a cargo de Rafael Hernández y Jesús Arboleya.

En otro momento del evento dedicado a la Literatura Histórico-Social Pinar del Río 2018, se presentaran libros de la editora Unión y la Revista Cauce, junto a otros títulos como: Cosme de la Torriente, los albores de una época en Cuba.

De igual modo varios volúmenes de la casa Loynaz también se pondrán a la venta, entre ellos La Patria esta primero, de la firma autoral de Luis Remedios.

