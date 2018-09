Encuentro-Debate Nacional de Talleres Literarios Infantiles 2018

Del 13 al 16 de septiembre en Ciego de Ávila se celebra el Encuentro-Debate Nacional de Talleres Literarios Infantiles.

En el evento, organizado por el Consejo Nacional de casas de Cultura en su Aniversario 40, concursan niños, niñas y adolescentes de todo el país, en los géneros de poesía y cuento de los niveles de primaria y secundaria.

El certamen resulta el corolario competitivo del sistema de talleres literarios infantiles, desarrollados desde las casas de cultura en las comunidades: El Encuentro-Debate deviene en una ocasión oportuna para continuar promoviendo la lectura y la escritura creativa.

En la capital avileña se desarrollarán las actividades en la Unión Nacional de Escritores y Artistas, Museo de Artes Decorativas, Museo de Historia y en la Casa de la Cultura; además de Ciego de Ávila, el evento se extenderá al municipio Ciro Redondo.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.