Encuentro de cronistas se afianza en Santa Clara

Gran aceptación entre el público conocedor ha ganado el encuentro Cronistas Crónicos, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara, que concluye hoy en la urbe santaclareña con la presencia de importantes exponentes del periodismo cubano.

Desde el 11 de junio último, los cultores de ese género se reúnen en el central territorio en jornadas que incluyen lecturas de textos y la presentación del libro homónimo de la iniciativa, antología de su primera edición realizada en el 2017.

Ricardo Riverón, organizador de la cita, comentó que Cronistas Crónicos se inscribe en el proyecto Sin la espuma del olvido que busca perpetuar en papel un grupo de obras y autores en diversos géneros literarios.

El objetivo del proyecto es rescatar al público de las actividades literarias, que aquí juega un papel activo en cuanto participa en la selección de los textos que van a la antología.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.