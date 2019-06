En marcha Congreso de la UNEAC

La Habana, Cuba. Precedido por un activo proceso asambleario desde la base, el IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesiona este fin de semana en el Palacio de Convenciones de La Habana, con el imperativo de trazar proyecciones acordes con los reclamos de estos tiempos.

El presidente de la UNEAC, Miguel Barnet, informará sobre el trabajo de la organización en los últimos cinco años, y se conocerá la candidatura al Consejo Nacional y a los Ejecutivos de las Asociaciones, para su votación.

Seis comisiones sesionarán en la tarde: Creación artística y relación con las instituciones; Proyección social de la cultura; Cultura, medios y redes sociales; Cultura, turismo y mercado; Enseñanza artística y relación con los jóvenes creadores; y Estatutos.

Este domingo -antes de la clausura- se aprobarán los dictámenes de las comisiones y se presentará el informe «Desafíos actuales de la cultura cubana».

