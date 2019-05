En la obra de Martí hay muchas respuestas para hoy

La Habana, Cuba. – El pensamiento de Martí tiene mucho de aplicación hoy cuando el imperialismo, que él vislumbró y del cual alertó como nadie, intenta apoderarse de nuestros pueblos, aseveró Ana Sánchez Collazo.

Al inaugurar el Coloquio Internacional La Edad de oro, su contexto y trascendencia, la directora del Centro de Estudios Martianos agregó que los retos actuales de América Latina y el Caribe encuentran en el ideario del Apóstol una respuesta concreta.

Un especial tributo rindieron Sergio Chaple y David Leyva al doctor Salvador Arias García, uno de los más importantes estudiosos e investigadores de la revista La Edad de Oro, quien hizo aportes sustanciales al análisis de esa obra.

Este jueves se desarrollará desde la 01:00 de la tarde el panel Lengua y tradición clásica en La Edad de Oro, a cargo de Márlen Domínguez, así como el análisis literario sobre ese texto.

