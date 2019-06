En Festival Radio Artemisa

Con más de 100 obras en concurso, los realizadores de la emisora provincial, Radio Artemisa, desarrollan hasta el próximo viernes su Festival de Base, Orlando Martínez Inmemorian.

Con un minuto de silencio al destacado director de programas en la planta radial, quien falleció recientemente, inició la jornada que continuó con una peregrinación de una representación del colectivo hasta el cementerio municipal donde descansan los restos del multipremiado realizador.

El director de la emisora, Radio Artemisa, Isnail Albiza, significó en la apertura del evento que destacan los programas y géneros informativos que con más de 60 trabajos son evaluados por el conocido analista de la Radio Cubana, Félix Armando Díaz Sotolongo.

Eventos teóricos e intercambio de experiencias, completan el programa del Festival de la radio artemiseña que apuesta por elevar la calidad del producto radiofónico.

