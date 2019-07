En Cuba segunda Jornada Habana Titiritera

La Habana, Cuba. – Grupos de Argentina, Colombia, México, República Dominicana y Cuba, participarán en la segunda Jornada Habana Titiritera: figuras entre adoquines, que se celebrará del 5 al 11 de agosto.

El programa del evento incluye 33 espectáculos, además de talleres, conferencias, exposiciones de artes plásticas, y presentaciones y expo-venta de publicaciones teatrales.

De las 80 funciones previstas durante la cita, 15 serán protagonizadas por más de una decena de grupos de la capital; entre ellos Teatro del Puerto, Teatro Viajero, El Arca, Teatro de la Villa, Espacio Abierto, Pálpito, La Proa y Aviones de papel.

En homenaje a los 5 años de su reapertura, el Teatro Martí acogerá las galas de inauguración y clausura de esta segunda edición de la cita, dedicada a los 500 años de La Habana, y a los niños campeones en concursos artísticos, deportivos y de conocimientos.

