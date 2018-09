Emisora Radio Victoria de aniversario en las Tunas

Varias actividades dedica la Emisora Provincial Radio Victoria, de Las Tunas, a los 65 años de la primera salida al aire de la entonces Radio Circuito, acontecida el 20 de septiembre.

Las celebraciones se comparten con la audiencia, y se reconoció la labor de los radialistas en un encuentro en el Proyecto comunitario 16 de octubre, durante el cual se entregó al cederista Alfonso Laen la Medalla por la Defensa de la Patria y la unidad del barrio.

El programa Qué Chévere se trasmitirá de nueve a doce de la noche de hoy, en espera del cumpleaños frente a la sede de la emisora Radio Victoria, ubicada en la calle Colón del centro histórico tunero.

Los 65 años de inaugurada esa planta radial se celebrarán mañana con una gala en horario nocturno en el Teatro Tunas, y se entregará por primera vez el premio provincial Rumores del Hórmigo.

