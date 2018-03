Ellas crean: sus musas están en Cuba

En el Día Internacional de la Mujer y para celebrar los 59 años del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, tuvo lugar la premier del documental Ellas crean, de la directora Lourdes de los Santos.

El ministro de Cultura, Abel Prieto, y el presidente del ICAIC, Roberto Smith, presenciaron en la sala 23 y 12 una obra que -en palabras de la escritora Marilyn Bobes-es una indagación socio-psicológica y a la vez homenaje a esa Cuba inmaterial que descubre en todo su esplendor con singularidad y belleza.

A la presentación asistieron la trovadora Yamira Díaz; la poeta Liudmila Quincoses; la orfebre Mayelín Guevara; la cantante Vionaika Martínez y la artista de la plástica Yami Martínez.

El documental refleja sus entornos creativos, así como los de la actriz Fátima Patterson, las bailarinas Liliet Rivera y Elsa Avilés y la realizadora Kenia Rodríguez.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.