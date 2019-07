El Circo Nacional de gira por Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – El Circo Nacional de Cuba se presentará desde hoy y hasta el próximo 4 de agosto, en la céntrica Sala Yara, de Sancti Spíritus, como parte de una gira nacional denominada Galas de verano.

Quienes asistan a las presentaciones disfrutarán del arte de malabaristas, payasos y magos, entre otras modalidades, con una variada y versátil presentación de más de 25 exponentes del circo tradicional y contemporáneo que se hace en México, Venezuela y en la Isla.

Este verano, el circo actuó en las provincias de Pinar del Río, Villa Clara y Matanzas, mientras que al terminar su presentación en Sancti Spíritus visitará en el oriente del país, a Holguín, Granma y Guantánamo.

El Circo Nacional de Cuba es una institución de larga tradición, que ha participado en importantes eventos circenses del mundo y obtenido prestigiosos premios, uno de ellos en el Festival Abril en Primavera, de Pyongyang.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.