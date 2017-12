El Circo Nacional de Cuba en escena por el fin de año

La Habana, Cuba.- Una propuesta atractiva, sorprendente y llena de emociones lo es, sin dudas, Circo es…, espectáculo que el Festival Internacional CirCuba presentó a lo largo del archipiélago cubano en el verano, y que ahora llega a la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Esa gran producción que involucra desde cantantes líricos hasta artistas circenses de las compañías Havana, Acrodance y Sueños Mágicos, podrá ser visto viernes 29 y sábado 30 de diciembre a partir de las cinco de la tarde.

El espectáculo rendirá homenaje al Comandante y líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, eterno defensor de la cultura cubana y quien hace cinco décadas institucionalizó e impulsó el circo en Cuba.

Las entradas de Circo es… están a la venta en las taquillas del propio coliseo situado en la histórica plaza desde las diez de la mañana.

